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Крисси Тейген и дочь Брюса Уиллиса учат эффектно стилизовать деним

Деним абсолютно незаменим в нашем гардеробе. Сегодня мы носим джинсы на встречи как романтические, так и деловые, и делаем это в самых разных вариациях. Варианты стилизации предложили сразу две звездные красотки — дочь Брюса Уиллиса Скаут и супермодель Крисси Тейген. Смотрим и запоминаем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Скаут Уиллис

Фото: Eastnews

Привет из солнечной Калифорнии Скаут передала во время прогулки с собакой. Девушка вооружилась айс-латте и эффектным (хоть и простым) аутфитом. На ней — пара укороченных джинсов и экстремально короткий топ с длинными рукавами и «опасным» декольте. Микс светлого денима и цвета острого перца — то, на что стоит обратить внимание.

Уиллис дополнила комплект брутальными ботинками и плотными конфетно-розовыми носками, которые, к тому же, перекликаются с цветом защитной маски.

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Крисси Тейген и Джон Ледженд

Фото: Eastnews

Недавно на улицах Нью-Йорка этот же ход испытала Крисси Тейген. К ультракоротким шортам из голубого денима модель добавила пламенно-красную рубашку Valentino за рекордные 2700 фунтов (около 283 500 рублей). В тон — туфли Bottega Veneta из сетки и сумка кросс-боди с грубой цепью.

О самых модных (и неочевидных) оттенках в палитре 2021 года читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @chrissyteigen

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