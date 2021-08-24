Крисси Тейген и дочь Брюса Уиллиса учат эффектно стилизовать деним

Привет из солнечной Калифорнии Скаут передала во время прогулки с собакой. Девушка вооружилась айс-латте и эффектным (хоть и простым) аутфитом. На ней — пара укороченных джинсов и экстремально короткий топ с длинными рукавами и «опасным» декольте. Микс светлого денима и цвета острого перца — то, на что стоит обратить внимание.

Уиллис дополнила комплект брутальными ботинками и плотными конфетно-розовыми носками, которые, к тому же, перекликаются с цветом защитной маски.