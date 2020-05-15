Креативная невеста превратила старое свадебное платье в стильный повседневный наряд
Для важного события своей жизни 36-летняя Эмма Мэйл выбрала длинное кружевное платье со шлейфом, которое, как и полагается, было белым. Покупка обошлась невесте в £500 (около 45 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), и ей не хотелось, чтобы оно пылилось в шкафу. «Слишком уж оно дорогое, чтобы надеть его всего один раз» — цитирует Эмму The Sun.
На свадьбе, которую молодожены решили провести в лесу, девушка случайно порвала наряд и запачкала в грязи. Неприятность натолкнула Эмму на креатив: заручившись помощью родственницы, невеста укоротила платье до длины миди и окрасила его в темный оливковый цвет. «Мне очень нравится. В нем я получаю много комплиментов, но никто даже не узнал в нем мое свадебное платье» — комментирует Мэйл.
Ранее мы рассказывали еще об одном наряде, который пережил кардинальную трансформацию. Коварная свекровь пришла на свадьбу в длинном белом платье, что разозлило даже фотографа. Отомстить он решил с помощью ретуши — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Unsplash
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