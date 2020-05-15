Креативная невеста превратила старое свадебное платье в стильный повседневный наряд

Ранее мы рассказывали еще об одном наряде, который пережил кардинальную трансформацию. Коварная свекровь пришла на свадьбу в длинном белом платье, что разозлило даже фотографа. Отомстить он решил с помощью ретуши — подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Unsplash

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