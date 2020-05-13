Разозлившийся на свекровь фотограф изменил цвет ее платья на всех свадебных снимках

Анонимный пользователь опубликовал серию из двух фото в Facebook-сообществe That’s It I’m Wedding Shaming. На первом фото женщина в длинном белом платье без бретелей и роскошными украшениями позирует, взяв за руку жениха. На первый взгляд, ничего удивительного, однако, на снимке — его мать. Второй кадр идентичен, но платье превратилось в пламенно-красное, в тон жилету и галстуку-бабочке сына.