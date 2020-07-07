Красавица-жена Олега Газманова взбудоражила Сеть фото в пламенно-красном купальнике
Фото: Instagram @marinagazmanova
Красавица-жена знаменитого артиста Олега Газманова прекрасно выглядит не только на профессиональных кадрах. Звезда утверждает, что ее секрет — в постоянном развитии, активном образе жизни, заботе о себе и окружающих. «Жизнь должна приносить счастье, а жизнь — это Вы! Мне некогда думать о возрасте, я слишком занята интересным. Миру все равно, сколько у тебя морщинок и килограмм. Беги, малышка, беги!» — прокомментировала пост Марина.
Фото: Instagram @marinagazmanova
Газманова позирует в пламенно-красном купальнике в ретростиле. Бесконечные ноги подчеркивают плавки с высокой линией талии, а в комплекте с ними — купальный топ, широкая бретель которого кокетливо спущена с одного плеча. Поверх накинут темный кардиган с контрастной вышивкой в виде китайского дракона. Дополнили образ островной нифмы минималистичные серьги-кольца и анклеты (браслеты на ногу — прим. ред.).
Ранее мы рассказывали об эффектном образе Марины Газмановой, который она примерила для одной из съемок. Супруга заслуженного артиста России позировала в кружевном белье и дерзком корсете, а заодно и рассказала фолловерам, как сохранять фигуру и позитивный настрой — подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram Марины Газмановой
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