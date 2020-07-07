Красавица-жена Олега Газманова взбудоражила Сеть фото в пламенно-красном купальнике

Ранее мы рассказывали об эффектном образе Марины Газмановой, который она примерила для одной из съемок. Супруга заслуженного артиста России позировала в кружевном белье и дерзком корсете, а заодно и рассказала фолловерам, как сохранять фигуру и позитивный настрой — подробнее на Passion.ru.

Фото: Instagram Марины Газмановой

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