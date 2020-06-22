Марина Газманова показала роскошную фигуру в дерзком корсете и собрала комплименты

Фолловеры не жалели комплиментов. «Марина, я в обмороке от восхищения! Экран вибрирует от вашей невероятной энергетики, манкости, женственности», «С ума сойти от красоты твоей», «Бомбическая!», «Вы — огонь!», «Какая же вы красивая», «Фигурка как у куколки» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Марины Газмановой @marinagazmanova

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