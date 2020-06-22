Марина Газманова показала роскошную фигуру в дерзком корсете и собрала комплименты
Фото: Instagram @marinagazmanova
Красавица-жена Олега Газманова блеснула в минимуме одежды. На ней — комплект черного белья с кружевным бюстгальтером, поверх которого надет корсет с каркасной баской. Деталь смоделировала безупречный силуэт и подчеркнула аппетитные формы звезды — осиную талию и бесконечные стройные ноги. Соблазнительный образ дополнили длинные перчатки из полупрозрачной сетки, которые Марина элегантно сняла на видео. Завершающий штрих — классические туфли-лодочки на запредельно высоких шпильках, которые звезда скинула с ног и поставила рядом с собой.
Газманова поддерживает стройность регулярными занятиями спортом, активным образом жизни и режимом. Светская львица рассказала, что начала утро с прогулки по озеру и чашки кофе на природе: «Кто рано встает, тот все успевает ! Не просто все, а с бонусом — чашка ароматного кофе посередине озера, после хорошей проходки, прогребки, после замякушки и потягушки под недоуменные взоры утят! Привет первый понедельник после солнечного затмения!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Фолловеры не жалели комплиментов. «Марина, я в обмороке от восхищения! Экран вибрирует от вашей невероятной энергетики, манкости, женственности», «С ума сойти от красоты твоей», «Бомбическая!», «Вы — огонь!», «Какая же вы красивая», «Фигурка как у куколки» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Марины Газмановой @marinagazmanova
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