Красавица-дочь Меладзе похвасталась точеной фигурой в кожаных брюках

Напомним, что Инга — одна из трех дочерей Ирины и Валерия Меладзе, которые состояли в браке более 20 лет. О причинах расставания экс-супруга знаменитого певца рассказала лишь недавно, а заодно — дала советы женщинам, состоящим в «токсичных» браках. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @ingameladze

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