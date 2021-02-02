Красавица-дочь Меладзе похвасталась точеной фигурой в кожаных брюках
Фото: Instagram @ingameladze
Инга Меладзе поделилась стильным снимком в своем Instagram, на котором позирует в монохромном черном аутфите. Несмотря на лаконичность, look получился максимально женственным и стильным. Консервативный цвет обыгран миксом текстур. Формула проста: базовый джемпер с пышными рукавами плюс прямые кожаные брюки. Высокая посадка и акцент на бедрах сделали свое дело: фигура выглядит безупречно. Финальных штрих — вариация на тему поясной сумки от Chanel. Аксессуар в формате «микро» и с цепочкой удачно обыграл брутальную кожу.
Напомним, что Инга — одна из трех дочерей Ирины и Валерия Меладзе, которые состояли в браке более 20 лет. О причинах расставания экс-супруга знаменитого певца рассказала лишь недавно, а заодно — дала советы женщинам, состоящим в «токсичных» браках. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @ingameladze
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