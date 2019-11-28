Ковбойские сапоги и уютная туника: Клаудия Шиффер показала стильный образ для холодной погоды

Клаудия Шиффер нередко вдохновляется деталями ковбойского стиля в своих повседневных образах. А ведь еще в конце девяностых супермодель отдавала предпочтение экстремально коротким юбкам, микротопам и кожаным брюкам. Подробнее об эволюции стиля звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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