Ковбойские сапоги и уютная туника: Клаудия Шиффер показала стильный образ для холодной погоды
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Фото: Instagram
Шиффер собрала уютный расслабленный образ вокруг вязанной туники в клетку, совместившей в себе гамму бежевых оттенков. Деталь сыграла отличную партию с базовыми джинсами-скинни из светло-голубого денима. Без элементов горячо любимого моделью стиля кантри не обошлось: акценты аутфита Клаудия сместила в сторону высоких ковбойских сапог из замши дымчато-серого оттенка и многоцветной текстильной сумки-кисета. Финальный штрих – большие солнцезащитные очки с темными линзами и черепаховой оправой.
Клаудия Шиффер нередко вдохновляется деталями ковбойского стиля в своих повседневных образах. А ведь еще в конце девяностых супермодель отдавала предпочтение экстремально коротким юбкам, микротопам и кожаным брюкам. Подробнее об эволюции стиля звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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