41-летнюю Кортни Кардашьян в «тесном» платье заподозрили в 4-й беременности

Многодетная мама позирует в «тесном» силуэтном платье молочного оттенка и «карамельными» разводами. Скромный верх с высокой горловиной компенсирует экстремально короткая длина и подчеркнутый силуэт. Эффектный наряд от Jil Sander Кортни замиксовала с ультравысокими ботфортами Yeezy из замши орехового цвета, которые определенно повысили градус соблазнительности. Снимок спровоцировал бурное обсуждение возможной беременности Кортни — фолловеры заметили округлившиеся формы. «Снова беременна?», «Я вижу округлившийся животик!», «Будет еще один ребенок?» — пишут в комментариях.