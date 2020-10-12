41-летнюю Кортни Кардашьян в «тесном» платье заподозрили в 4-й беременности
Фото: Instagram @kourtneykardash
Многодетная мама позирует в «тесном» силуэтном платье молочного оттенка и «карамельными» разводами. Скромный верх с высокой горловиной компенсирует экстремально короткая длина и подчеркнутый силуэт. Эффектный наряд от Jil Sander Кортни замиксовала с ультравысокими ботфортами Yeezy из замши орехового цвета, которые определенно повысили градус соблазнительности. Снимок спровоцировал бурное обсуждение возможной беременности Кортни — фолловеры заметили округлившиеся формы. «Снова беременна?», «Я вижу округлившийся животик!», «Будет еще один ребенок?» — пишут в комментариях.
Ранее мы рассказывали о модных приемах Кортни Кардашьян, которые стоит взять на заметку. В арсенале звезды — блейзеры сочных оттенков, безупречно скроенные брючные костюмы и джинсы, подобранные по фигуре с максимальной точностью. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kourtneykardash
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