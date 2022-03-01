Коровий принт — главный тренд весны-2022: как его носить

Свежую идею мы увидели у фэшиониста Анны-Лоры Мэ, которая составила образ, балансирующий между подружкой ковбоя и классикой. Для показа Off-White в Париже инфлюенсер выбрала брюки клеш ультранизкой посадки, которые замиксовала с укороченным топом, прямым пальто и акцентными босоножками цвета молодой травы.

Коровий принт в разных вариациях можно сочетать как угодно и с чем угодно. Кэти Перри, например, смело наряжается в него с головы до ног, правда, с повседневной практикой это вряд ли совместимо. А если выбрать один акцент, будь то брюки, обувь или шляпа, образ получится классным. Больше вдохновения ищите в фотогалерее!