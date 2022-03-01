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Коровий принт — главный тренд весны-2022: как его носить

О главных паттернах весны было сказано немало: клетка и полоска вновь вне конкуренции, а модные «хищники» во главе с леопардами и тиграми и вовсе не покидали топы тенденций. Актуальная смена караула тоже прибыла: модные инфлюенсеры в один голос утверждают, что коровий принт — самый трендовый. Рискнуть решится не каждая, но попробовать, определенно, стоит!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна-Лора Мэ

Фото: Instagram @annelauremais

Свежую идею мы увидели у фэшиониста Анны-Лоры Мэ, которая составила образ, балансирующий между подружкой ковбоя и классикой. Для показа Off-White в Париже инфлюенсер выбрала брюки клеш ультранизкой посадки, которые замиксовала с укороченным топом, прямым пальто и акцентными босоножками цвета молодой травы.

Коровий принт в разных вариациях можно сочетать как угодно и с чем угодно. Кэти Перри, например, смело наряжается в него с головы до ног, правда, с повседневной практикой это вряд ли совместимо. А если выбрать один акцент, будь то брюки, обувь или шляпа, образ получится классным. Больше вдохновения ищите в фотогалерее!

Тренд, набирающий популярность на Неделях моды, — бабушкин стиль. Самые модные девушки во главе с Эльзой Хоск и Бланкой Миро носят принтованные косынки, пышные юбки с оборками и цветочные принты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / Eastnews / Globallook

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