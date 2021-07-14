passion.ru

Королевы Нидерландов и Испании померились эпатажными рукавами-«крыльями»

Королеву Нидерландов Максиму трудно напугать: несмотря на привилегированный статус, монаршая особа вовсе не походит на кисейную барышню. Копать клумбы на шпильках и в бриллиантах? Пожалуйста! Оседлать велосипед в платье и широкополой шляпе? Легко! На этот раз Ее Величество посетила сектор транспорта и логистики и не упустила возможность сесть за руль грузовика.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Королева Максима

Фото: Globallook

Максима выбрала расслабленный, но вполне элегантный образ на базе темных джинсов-клеш, добавив к ним бланковую футболку. Привычный casual — не для королевы. Футболка отличилась эпатажной деталью — текстильным цветком на плече. Дополнил образ клатч цвета navy и пара босоножек на плетеной танкетке. Высота каблуков — не повод не попробовать себя в роли водителя. Ее Величество воспользовалась приемом Золушки и смахнула с себя правую туфельку, чтобы удобнее было нажимать на педали.

Весной испанская королева Летиция выгуливала образ с белоснежным комбинезоном The IQ Collection с рукавами-«крыльями». Дополнили его классические черные лодочки и сумка Nina Ricci с клапаном под змеиную кожу.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Общее у королев не только это. И Максима, и Летиция обожают давать вторую жизнь старым вещам и часто носят винтаж, который старше их самих. О дорогих сердцу модных трофеях монарших особ и звезд читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!