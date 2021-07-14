Королевы Нидерландов и Испании померились эпатажными рукавами-«крыльями»

Максима выбрала расслабленный, но вполне элегантный образ на базе темных джинсов-клеш, добавив к ним бланковую футболку. Привычный casual — не для королевы. Футболка отличилась эпатажной деталью — текстильным цветком на плече. Дополнил образ клатч цвета navy и пара босоножек на плетеной танкетке. Высота каблуков — не повод не попробовать себя в роли водителя. Ее Величество воспользовалась приемом Золушки и смахнула с себя правую туфельку, чтобы удобнее было нажимать на педали.