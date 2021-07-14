Королевы Нидерландов и Испании померились эпатажными рукавами-«крыльями»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Максима выбрала расслабленный, но вполне элегантный образ на базе темных джинсов-клеш, добавив к ним бланковую футболку. Привычный casual — не для королевы. Футболка отличилась эпатажной деталью — текстильным цветком на плече. Дополнил образ клатч цвета navy и пара босоножек на плетеной танкетке. Высота каблуков — не повод не попробовать себя в роли водителя. Ее Величество воспользовалась приемом Золушки и смахнула с себя правую туфельку, чтобы удобнее было нажимать на педали.
Весной испанская королева Летиция выгуливала образ с белоснежным комбинезоном The IQ Collection с рукавами-«крыльями». Дополнили его классические черные лодочки и сумка Nina Ricci с клапаном под змеиную кожу.
Фото: Globallook
Общее у королев не только это. И Максима, и Летиция обожают давать вторую жизнь старым вещам и часто носят винтаж, который старше их самих. О дорогих сердцу модных трофеях монарших особ и звезд читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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