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Королеву Летицию поймали на модном фиаско с платьем 4-летней давности

Королева Летиция сопроводила супруга на очередном официальном мероприятии в Мадриде, для которого выбрала наряд из старых запасов. Платье в оттенке королевский синий Ее Величество выгуливала неоднократно, а однажды даже была раскритикована на сочетание цвета ночного моря с черным, что многие стилисты считают модным фиаско.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Летиция и король Филипп VI

Фото: Globallook

Не попасться на нарушении королевского дресс-кода — задача не из легких, однако, у королевы Летиции «держать марку» получается годами. Для выхода в свет Ее Величество выбрала платье Bottega Veneta 2018 года с верхом, расшитым бабочками. Его она надевает на знаковые события: от церемоний во дворце до встречи с президентом Португалии. Завершил аутфит ансамбль из классических лодочек из кожи с тиснением под рептилию и элегантный клатч.

Некогда королева Летиция демонстрировала эффектный комбинезон с эпатажными рукавами-«крыльями», а не так давно трюком воспользовалась и королева Нидерландов Максима. Чей образ ярче — голосуйте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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