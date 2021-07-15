Королеву Летицию поймали на модном фиаско с платьем 4-летней давности

Не попасться на нарушении королевского дресс-кода — задача не из легких, однако, у королевы Летиции «держать марку» получается годами. Для выхода в свет Ее Величество выбрала платье Bottega Veneta 2018 года с верхом, расшитым бабочками. Его она надевает на знаковые события: от церемоний во дворце до встречи с президентом Португалии. Завершил аутфит ансамбль из классических лодочек из кожи с тиснением под рептилию и элегантный клатч.

Некогда королева Летиция демонстрировала эффектный комбинезон с эпатажными рукавами-«крыльями», а не так давно трюком воспользовалась и королева Нидерландов Максима. Чей образ ярче — голосуйте на Passion.ru.