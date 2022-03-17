Королевский размах: Кейт Миддлтон спустила почти полмиллиона рублей на пальто

Кейт Миддлтон без преувеличения можно назвать символом элегантности. Монаршая особа умеет выглядеть на все сто в любом амплуа.

В День Святого Патрика герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям поздравили офицеров ирландской гвардии. В честь праздника Кейт выбрала образ национального ирландского цвета. Монаршая особа примерила приталенное изумрудное платье-пальто Laura Green London за 3200 фунтов (приблизительно 430 000 рублей по актуальному курсу). Наряд дополнили туфли на каблуке в тон. Завершающий штрих — фактурная шляпка, один из любимых стильных трюков многих монарших особ.