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Королевский размах: Кейт Миддлтон спустила почти полмиллиона рублей на пальто

Кейт Миддлтон знает, как выглядеть утонченно в любом образе. Мы уверены, что это — настоящая суперспособность. По случаю национального ирландского праздника герцогиня Кембриджская примерила элегантный образ, в очередной раз поразив публику утонченным чувством стиля.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон без преувеличения можно назвать символом элегантности. Монаршая особа умеет выглядеть на все сто в любом амплуа.

В День Святого Патрика герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям поздравили офицеров ирландской гвардии. В честь праздника Кейт выбрала образ национального ирландского цвета. Монаршая особа примерила приталенное изумрудное платье-пальто Laura Green London за 3200 фунтов (приблизительно 430 000 рублей по актуальному курсу). Наряд дополнили туфли на каблуке в тон. Завершающий штрих — фактурная шляпка, один из любимых стильных трюков многих монарших особ.

Королевский размах: Кейт Миддлтон спустила почти полмиллиона рублей на пальто

Фото: Globallook

Мы в очередной раз убеждаемся, что герцогиня Кембриджская отлично умеет носить образы в разных оттенках. Кейт не боится ярких цветов и часто выбирает эффектные наряды. Ранее мы обсуждали выход монаршей особы в приталенном пальто неоново-синего оттенка. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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