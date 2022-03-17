Королевский размах: Кейт Миддлтон спустила почти полмиллиона рублей на пальто
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Фото: Globallook
Кейт Миддлтон без преувеличения можно назвать символом элегантности. Монаршая особа умеет выглядеть на все сто в любом амплуа.
В День Святого Патрика герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям поздравили офицеров ирландской гвардии. В честь праздника Кейт выбрала образ национального ирландского цвета. Монаршая особа примерила приталенное изумрудное платье-пальто Laura Green London за 3200 фунтов (приблизительно 430 000 рублей по актуальному курсу). Наряд дополнили туфли на каблуке в тон. Завершающий штрих — фактурная шляпка, один из любимых стильных трюков многих монарших особ.
Фото: Globallook
Мы в очередной раз убеждаемся, что герцогиня Кембриджская отлично умеет носить образы в разных оттенках. Кейт не боится ярких цветов и часто выбирает эффектные наряды. Ранее мы обсуждали выход монаршей особы в приталенном пальто неоново-синего оттенка. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook