Наташа Королева в цветочном костюме, Алсу в мужской рубашке и яркая экспрессия на показе Валентина Юдашкина
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Фото: Екатерина Ширинкина
В новом сезоне Валентин Юдашкин объявил полную перезагрузку, проведя показ в зоне Street Fashion, а не на главном подиуме Гостиного двора. Поддержать кутюрье пришли селебрити, в числе которых оказались Наташа Королева, Татьяна Михалкова, Дарья Коновалова, Лев Лещенко, Александр Буйнов, Валдис Пельш и многие другие. Для модного мероприятия Королева выбрала образ в серой цветовой гамме, которую разбавила деталями – акцентным цветочным принтом и кроссовками, декорированными кристаллами. Алсу появилась в строгой рубашке, поверх которой надела корсетный топ без бретелей, и строгих брюках. Ставку на «мужскую» рубашку сделала и супруга Льва Лещенко, соединив ее с классическими брюками.
Фото: Екатерина Ширинкина
Мексиканский колорит на показе Yudashkin Kids
Детская коллекция Yudashkin Kids цитирует мексиканскую культуру с ее насыщенным колоритом. Здесь – настоящее буйство красок, обилие вышивки и принтов, платья с многочисленными оборками и воланами, деним безупречной посадки. Трогательное шоу с маленькими моделями завершил выход Галины Юдашкиной, креативным директором бренда. Дочь кутюрье появилась на подиуме в лаконичных укороченных брюках и остромодном приталенном блейзере из кожи.
Современное искусство в коллекции Valentin Yudashkin
Весенне-летнюю коллекцию Contemporary Art prêt-à-porter Валентин Юдашкин создал, вдохновившись современным искусством и творческом французской художницы Фабьен Вердье, работающей с абстрактными формами. В каждом наряде чувствуется экспрессия, переданная насыщенными оттенками – электрическим синим, охристым желтым, пламенным красным. Для создания моделей кутюрье применял ткани самых разных текстур: от переливающегося шелка до плотного твила. Детали коллекции – пышные рукава-буфы, асимметрия, контрастные сочетания и гармоничная игра с объемом.
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Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Анна Егорова, пресс-служба
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