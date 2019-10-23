Наташа Королева в цветочном костюме, Алсу в мужской рубашке и яркая экспрессия на показе Валентина Юдашкина

В новом сезоне Валентин Юдашкин объявил полную перезагрузку, проведя показ в зоне Street Fashion, а не на главном подиуме Гостиного двора. Поддержать кутюрье пришли селебрити, в числе которых оказались Наташа Королева, Татьяна Михалкова, Дарья Коновалова, Лев Лещенко, Александр Буйнов, Валдис Пельш и многие другие. Для модного мероприятия Королева выбрала образ в серой цветовой гамме, которую разбавила деталями – акцентным цветочным принтом и кроссовками, декорированными кристаллами. Алсу появилась в строгой рубашке, поверх которой надела корсетный топ без бретелей, и строгих брюках. Ставку на «мужскую» рубашку сделала и супруга Льва Лещенко, соединив ее с классическими брюками.