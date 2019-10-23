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Наташа Королева в цветочном костюме, Алсу в мужской рубашке и яркая экспрессия на показе Валентина Юдашкина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наташа Королева

Фото: Екатерина Ширинкина

В 2019 году Неделя моды в Москве празднует круглую дату – 25 лет. На торжественном открытии 22 октября Валентин Юдашкин представил сразу две линии бренда – Yudashkin Kids и Valentin Yudashkin. Звездные гости и их дети в роли моделей, самые яркие образы на подиуме и в зрительном зале – в материале Passion.ru!

В новом сезоне Валентин Юдашкин объявил полную перезагрузку, проведя показ в зоне Street Fashion, а не на главном подиуме Гостиного двора. Поддержать кутюрье пришли селебрити, в числе которых оказались Наташа Королева, Татьяна Михалкова, Дарья Коновалова, Лев Лещенко, Александр Буйнов, Валдис Пельш и многие другие. Для модного мероприятия Королева выбрала образ в серой цветовой гамме, которую разбавила деталями – акцентным цветочным принтом и кроссовками, декорированными кристаллами. Алсу появилась в строгой рубашке, поверх которой надела корсетный топ без бретелей, и строгих брюках. Ставку на «мужскую» рубашку сделала и супруга Льва Лещенко, соединив ее с классическими брюками.

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Показ Yudashkin Kids

Фото: Екатерина Ширинкина

Мексиканский колорит на показе Yudashkin Kids

Детская коллекция Yudashkin Kids цитирует мексиканскую культуру с ее насыщенным колоритом. Здесь – настоящее буйство красок, обилие вышивки и принтов, платья с многочисленными оборками и воланами, деним безупречной посадки. Трогательное шоу с маленькими моделями завершил выход Галины Юдашкиной, креативным директором бренда. Дочь кутюрье появилась на подиуме в лаконичных укороченных брюках и остромодном приталенном блейзере из кожи.

Видео: Анна Егорова

Современное искусство в коллекции Valentin Yudashkin

Весенне-летнюю коллекцию Contemporary Art prêt-à-porter Валентин Юдашкин создал, вдохновившись современным искусством и творческом французской художницы Фабьен Вердье, работающей с абстрактными формами. В каждом наряде чувствуется экспрессия, переданная насыщенными оттенками – электрическим синим, охристым желтым, пламенным красным. Для создания моделей кутюрье применял ткани самых разных текстур: от переливающегося шелка до плотного твила. Детали коллекции – пышные рукава-буфы, асимметрия, контрастные сочетания и гармоничная игра с объемом.

О событиях юбилейной Недели моды в Москве читайте на Passion.ru – следите за обновлениями!

Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Анна Егорова, пресс-служба

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