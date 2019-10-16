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Тотальная перезагрузка, показ в метрополитене и не только: чего ждать от юбилейной Недели моды в Москве

«Большая четверка» модных городов передает эстафету Москве: с 22 по 27 октября в столице пройдет Неделя моды, отмечающая в 2019 году круглую дату – 25 лет. В честь юбилея объявлена полная перезагрузка и выход за рамки привычного формата. Держать интригу становится труднее, но одно можно сказать точно – будет ярко! О самых необычных локациях, новых именах и горячих трендах с подиума читайте на Passion.ru.

Мотив

В этом году был взят курс на тотальное обновление, и Неделя моды в Москве планирует выход за пределы традиционных локаций. Сверхскоростной ритм мегаполиса вдохновляет, фокусируя внимание на утилитарности и самобытности. Город всегда находится в движении, преображается, но оставляет неизменным одно – характер.

Фото: Пресс-служба

Отправная точка

Первой локацией самого ожидаемого модного события станет Московский метрополитен. Показ пройдет в зале станции «Деловой центр», архитектурное решение которой объединяет в себе конструктивизм, хай-тек и ряд других современных направлений. Грандиозный старт 22 октября – держитесь за поручни!

Хэдлайнер

Открывать Неделю моды в Москве будет концепт-стор «Секция», команда которого предложит гостям в прямом смысле спуститься под землю. Мультибрендовый бутик стал тем самым счастливчиком, чья коллекция будет представлена в стенах метрополитена. Проект объединяет молодых российских и зарубежных дизайнеров. В его фокусе – истории людей и события, современная культура и ее влияние на тенденции моды.

Фото: Пресс-служба

«Представить коллекцию в московском метрополитене, который считается самым красивым в мире — большая честь для нас и коллег. Ежедневно метро пользуются миллионы людей, среди которых множество тех, кто не боится выражать себя и остается заметным, ярким и любит динамичную жизнь мегаполиса».
Маруся Ковылова
Идеолог и байер копцепт-стора «Секция»

Фото: Пресс-служба

Участники

В качестве идейного вдохновителя бренды-участники выбрали современную аудиторию, которую им удалось прочувствовать в своем творчестве. В рамках Недели моды в Москве свои коллекции представят DNK, Shibina Nadegda, Anastasiya Kuchugova, La Story Store, Vika Chertina and Maximilan Lapin, Alena Nega, Borismama, Sainttokyo, Natasha Timofeeva, Nepokornaya и многие другие.

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Фото: пресс-служба

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