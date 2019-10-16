Тотальная перезагрузка, показ в метрополитене и не только: чего ждать от юбилейной Недели моды в Москве
Мотив
В этом году был взят курс на тотальное обновление, и Неделя моды в Москве планирует выход за пределы традиционных локаций. Сверхскоростной ритм мегаполиса вдохновляет, фокусируя внимание на утилитарности и самобытности. Город всегда находится в движении, преображается, но оставляет неизменным одно – характер.
Фото: Пресс-служба
Отправная точка
Первой локацией самого ожидаемого модного события станет Московский метрополитен. Показ пройдет в зале станции «Деловой центр», архитектурное решение которой объединяет в себе конструктивизм, хай-тек и ряд других современных направлений. Грандиозный старт 22 октября – держитесь за поручни!
Хэдлайнер
Открывать Неделю моды в Москве будет концепт-стор «Секция», команда которого предложит гостям в прямом смысле спуститься под землю. Мультибрендовый бутик стал тем самым счастливчиком, чья коллекция будет представлена в стенах метрополитена. Проект объединяет молодых российских и зарубежных дизайнеров. В его фокусе – истории людей и события, современная культура и ее влияние на тенденции моды.
Фото: Пресс-служба
«Представить коллекцию в московском метрополитене, который считается самым красивым в мире — большая честь для нас и коллег. Ежедневно метро пользуются миллионы людей, среди которых множество тех, кто не боится выражать себя и остается заметным, ярким и любит динамичную жизнь мегаполиса».
Фото: Пресс-служба
Участники
В качестве идейного вдохновителя бренды-участники выбрали современную аудиторию, которую им удалось прочувствовать в своем творчестве. В рамках Недели моды в Москве свои коллекции представят DNK, Shibina Nadegda, Anastasiya Kuchugova, La Story Store, Vika Chertina and Maximilan Lapin, Alena Nega, Borismama, Sainttokyo, Natasha Timofeeva, Nepokornaya и многие другие.
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Фото: пресс-служба
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