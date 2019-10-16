Тотальная перезагрузка, показ в метрополитене и не только: чего ждать от юбилейной Недели моды в Москве

Отправная точка

Первой локацией самого ожидаемого модного события станет Московский метрополитен. Показ пройдет в зале станции «Деловой центр», архитектурное решение которой объединяет в себе конструктивизм, хай-тек и ряд других современных направлений. Грандиозный старт 22 октября – держитесь за поручни!

Хэдлайнер

Открывать Неделю моды в Москве будет концепт-стор «Секция», команда которого предложит гостям в прямом смысле спуститься под землю. Мультибрендовый бутик стал тем самым счастливчиком, чья коллекция будет представлена в стенах метрополитена. Проект объединяет молодых российских и зарубежных дизайнеров. В его фокусе – истории людей и события, современная культура и ее влияние на тенденции моды.