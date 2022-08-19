Королева Рания затмила молодую невестку своим появлением в дерзком платье-футляре

Объявить о помолвке сына монаршая особа решила эффектно, надев дерзкое платье-футляр с драматичными рукавами и акцентным декором. Наряд подчеркнул фигуру 51-летней королевы, которая вполне могла бы дать фору подиумным моделям и шаблонным 90-60-90.

Финальными штрихами образа стали лодочки цвета серебристый металлик и сумка с тиснением под кожу рептилии. И никаких лишних деталей — только пара едва заметных серег.