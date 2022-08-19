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Королева Рания затмила молодую невестку своим появлением в дерзком платье-футляре
28-летняя невестка иорданской королевы Рании Аджва Аль Саиф получила любовь завидного жениха королевских кровей и увесистый бриллиант впридачу. Кроме того, свекровь в ней души не чает и даже называет «третьей дочерью». Не так давно состоялась встреча будущих родственниц — рассказываем, как (и в чем) Ее Величество встретила новоиспеченную принцессу!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook
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Объявить о помолвке сына монаршая особа решила эффектно, надев дерзкое платье-футляр с драматичными рукавами и акцентным декором. Наряд подчеркнул фигуру 51-летней королевы, которая вполне могла бы дать фору подиумным моделям и шаблонным 90-60-90.
Финальными штрихами образа стали лодочки цвета серебристый металлик и сумка с тиснением под кожу рептилии. И никаких лишних деталей — только пара едва заметных серег.
Globallook
Globallook
В последнее время Ее Величество радует частными выходами в свет. Так, недавно для одного из запланированных визитов она выбрала неожиданно расслабленный образ с джинсами, продемонстрировав фигуру с лучших ракурсов. Какой фасон предпочитает королева Иордании — рассказываем по ссылке.
Фото: Globallook