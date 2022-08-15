Вчера в 21:33
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В идеальной форме: королева Иордании вышла в свет в облегающих джинсах
Королевский дресс-код становится все более гибким, сдаваясь под натиском современных монарших особ. Так, испанская королева Летиция смело щеголяет в мини-платьях и ботфортах, Кейт Миддлтон носит короткие шорты, а королева Нидерландов Максима разъезжает на велосипеде в туфлях на шпильках. Не сдается и иорданская королева Рания: Ее Величество вышла в свет в облегающих джинсах вопреки всем правилам!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook
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51-летняя супруга короля подчеркнула стройность ног прямыми джинсами, которые выгодно акцентировали бедра. В пару к дениму подобрана легкая рубашка из струящейся ткани цвета сицилийского лимона. Обрамлением аутфита стали брутальные ботинки на грубой подошве, небольшая, но вместительная сумка кросс-боди с броским плечевым ремнем и очки в оправе насыщенного травянистого оттенка.
Фото: Globallook
Не так давно королева Летиция отдыхала с семьей на Майорке, демонстрируя точеные ноги и завидный загар. Монаршая особа показала, как выглядеть стильно и эффектно даже тогда, когда жара достигает рекордных отметок. Из чего состоит идеальная travel-капсула по-королевски — рассказываем в материалах Passion.ru!
Фото: Globallook