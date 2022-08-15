Мода Вчера в 21:33 1 мин. a A

В идеальной форме: королева Иордании вышла в свет в облегающих джинсах

Королевский дресс-код становится все более гибким, сдаваясь под натиском современных монарших особ. Так, испанская королева Летиция смело щеголяет в мини-платьях и ботфортах, Кейт Миддлтон носит короткие шорты, а королева Нидерландов Максима разъезжает на велосипеде в туфлях на шпильках. Не сдается и иорданская королева Рания: Ее Величество вышла в свет в облегающих джинсах вопреки всем правилам!