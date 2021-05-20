Королева Нидерландов вышла в свет в прошлогоднем платье с поясом «ковбоя»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Королева Нидерландов вышла в свет в прошлогоднем платье от Antik Batik. Флористический принт, лаконичный фасон, слегка пышные рукава и длина миди — всегда беспроигрышные параметры. Дополнили образ кожаные сапоги и брутальный кожаный пояс, ассоциирующийся с ковбойским лассо. Этот look мы уже видели: в сентябре 2020-го королева Максима отправилась в нем на официальны визит в Звейндрехт.
Фото: Globallook
Ее Величество постоянно экспериментирует со стилем, не боится носить неон и разъезжает по Амстердаму на велосипеде, несмотря на головокружительную высоту каблуков. Не так давно Максима посетила концерт в честь своего дня рождения и, решив попрощаться со скромностью, смело надела полупрозрачное платье. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook
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