passion.ru

Королева Нидерландов вышла в свет в прошлогоднем платье с поясом «ковбоя»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Reload
1 / 10

Королева Максима, май 2021 г.

Фото: Globallook

Недавно отметившая 50-й юбилей королева Максима отправилась на встречу с нидерландскими предпринимателями. Ее Величество предпочла не тратить время на выбор аутфита, сделала ставку на уже проверенный вариант и не прогадала.

Королева Нидерландов вышла в свет в прошлогоднем платье от Antik Batik. Флористический принт, лаконичный фасон, слегка пышные рукава и длина миди — всегда беспроигрышные параметры. Дополнили образ кожаные сапоги и брутальный кожаный пояс, ассоциирующийся с ковбойским лассо. Этот look мы уже видели: в сентябре 2020-го королева Максима отправилась в нем на официальны визит в Звейндрехт.

Королева Максима, сентябрь 2020 г.

Фото: Globallook

Ее Величество постоянно экспериментирует со стилем, не боится носить неон и разъезжает по Амстердаму на велосипеде, несмотря на головокружительную высоту каблуков. Не так давно Максима посетила концерт в честь своего дня рождения и, решив попрощаться со скромностью, смело надела полупрозрачное платье. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!