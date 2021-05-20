Королева Нидерландов вышла в свет в прошлогоднем платье с поясом «ковбоя»

Ее Величество постоянно экспериментирует со стилем, не боится носить неон и разъезжает по Амстердаму на велосипеде, несмотря на головокружительную высоту каблуков. Не так давно Максима посетила концерт в честь своего дня рождения и, решив попрощаться со скромностью, смело надела полупрозрачное платье. Подробности с фото — на Passion.ru.