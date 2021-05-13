passion.ru

Долой скромность! Королева Нидерландов вышла в свет в прозрачном платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Reload
1 / 10

Королева Максима

Фото: Globallook

17 мая королеве Нидерландов Максиме исполнится 50 лет, однако праздновать монаршая чета начала уже сейчас. Ее Величество наслаждается концертами в рамках тура «50 дней музыки», который охватил многие города страны. Поздравлять еще рано, зато рассматривать королевские наряды — в самый раз!

Максима вышла в свет в полупрозрачном платье-макси из нюдовой сетки с футуристичным принтом от бренда Iris van Herpen (кстати, голландского происхождения). В ДНК модного дома — размышления о космосе, будущем и новые технологии: наряды печатают на 3D-принтере. Дочери-наследницы не отстают. Например, Амалия выбрала нежное платье с растительными мотивами от Needle & Thread (одного из любимых брендов Кейт Миддлтон) и дополнила образ серьгами из шкатулки мамы. Алексия вооружилась многослойным бирюзовым нарядом от Maje и обувью современных принцесс — эспадрильями на танкетке.

Ранее мы разбирали стиль королевы Максимы на детали, и у Ее Величества действительно есть чему поучиться. А заодно — собрали сразу 3 образа из бюджетных деталей. Модный гид по монаршему гардеробу ищите на Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!