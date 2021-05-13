Долой скромность! Королева Нидерландов вышла в свет в прозрачном платье

Максима вышла в свет в полупрозрачном платье-макси из нюдовой сетки с футуристичным принтом от бренда Iris van Herpen (кстати, голландского происхождения). В ДНК модного дома — размышления о космосе, будущем и новые технологии: наряды печатают на 3D-принтере. Дочери-наследницы не отстают. Например, Амалия выбрала нежное платье с растительными мотивами от Needle & Thread (одного из любимых брендов Кейт Миддлтон) и дополнила образ серьгами из шкатулки мамы. Алексия вооружилась многослойным бирюзовым нарядом от Maje и обувью современных принцесс — эспадрильями на танкетке.

Ранее мы разбирали стиль королевы Максимы на детали, и у Ее Величества действительно есть чему поучиться. А заодно — собрали сразу 3 образа из бюджетных деталей. Модный гид по монаршему гардеробу ищите на Passion.ru.