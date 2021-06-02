Королева Нидерландов «украла» сразу два образа Кейт Миддлтон

Первый образ — total pink для посещения биеннале в музее Гронингена. Костюм цвета фуксии от бельгийского бренда Natan видел свет не впервые — в нем Ее Величество уже была на одном из мероприятий летом 2020 года. Комплект дополнили классические лодочки, акцентные украшения из жемчуга и широкополая шляпка.

Кейт Миддлтон выбрала розовый для встречи с 4-летней малышкой Милой, которая борется с лейкемией. В платье конфетного цвета от ME+EM герцогиня Кембриджская выглядела, как принцесса из сказки.