Королева Нидерландов «украла» сразу два образа Кейт Миддлтон
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Фото: Globallook
Первый образ — total pink для посещения биеннале в музее Гронингена. Костюм цвета фуксии от бельгийского бренда Natan видел свет не впервые — в нем Ее Величество уже была на одном из мероприятий летом 2020 года. Комплект дополнили классические лодочки, акцентные украшения из жемчуга и широкополая шляпка.
Кейт Миддлтон выбрала розовый для встречи с 4-летней малышкой Милой, которая борется с лейкемией. В платье конфетного цвета от ME+EM герцогиня Кембриджская выглядела, как принцесса из сказки.
Вечер явно не обещал быть томным: королева отправилась на торжественную церемонию во дворец. Бренду Natan Максима решила не изменять и нарядилась в лазурно-голубое платье-тренч. В завершение — пара лодочек на шпильках и клатч Bottega Veneta.
Финал шотландского тура Кейт Миддлтон отметила дерзким выходом в небесном платье-пальто Catherine Walker, надетом на голое тело. Советуем взять модную шалость герцогини на заметку!
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Фото: Globalloook
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