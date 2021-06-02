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Королева Нидерландов «украла» сразу два образа Кейт Миддлтон

Монаршие особы будто объединились и решили: днем — розовый, вечером — лазурный. 1 июня королева Нидерландов Максима вышла в свет дважды, сделав ставку на ультраяркие оттенки. И, кажется, этот примем мы уже видели в недавнем туре Кейт Миддлтон по Шотландии. Самое время определить, кто у кого «украл» идею!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Максима

Фото: Globallook

Первый образ — total pink для посещения биеннале в музее Гронингена. Костюм цвета фуксии от бельгийского бренда Natan видел свет не впервые — в нем Ее Величество уже была на одном из мероприятий летом 2020 года. Комплект дополнили классические лодочки, акцентные украшения из жемчуга и широкополая шляпка.

Кейт Миддлтон выбрала розовый для встречи с 4-летней малышкой Милой, которая борется с лейкемией. В платье конфетного цвета от ME+EM герцогиня Кембриджская выглядела, как принцесса из сказки.

Королева Максима
Globallook
Кейт Миддлтон
Globallook

Вечер явно не обещал быть томным: королева отправилась на торжественную церемонию во дворец. Бренду Natan Максима решила не изменять и нарядилась в лазурно-голубое платье-тренч. В завершение — пара лодочек на шпильках и клатч Bottega Veneta.

Королева Максима
Globallook
Кейт Миддлтон
Globallook

Финал шотландского тура Кейт Миддлтон отметила дерзким выходом в небесном платье-пальто Catherine Walker, надетом на голое тело. Советуем взять модную шалость герцогини на заметку!

А о других вольностях монаршей особы читайте на Passion.ru.

Фото: Globalloook

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