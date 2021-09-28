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Королева Нидерландов пришла на конференцию в прозрачном платье-сетке
50-летняя королева Нидерландов Максима решается на эксперименты без капли сомнения. Ее Величество может позволить себе выйти в неоне, total look цвета Барби и даже в прозрачном платье. На этот раз монаршая особа появилась в дерзкой сетке на конференции по теме предпринимательства. Спойлер: это было феерично — даже перелом руки и шина не помешали.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Globallook
Максима вышла в свет в монохромном черном образе на базе миди-платья. Фасон — вполне лаконичный, зато детали точно заслуживают внимания. Наряд Ее Величества дополняет крупная сетка — пожалуй, один из самых актуальных мотивов сезона. Погода в Нидерландах все еще позволяет королеве щеголять в босоножках (чему нам остается только позавидовать). Выбор монаршей особы — тонкие ремешки и высокие шпильки. Завершают образ элегантный клатч-минодьер и целый сет из украшений, щедро инкрустированных бриллиантами.
Фото: Globallook
Однажды королева Максима приехала на концерт в честь своего пятидесятого юбилея в телесном платье из прозрачной сетки с эффектом «показалось». Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook
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