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Королева Нидерландов пришла на конференцию в прозрачном платье-сетке

50-летняя королева Нидерландов Максима решается на эксперименты без капли сомнения. Ее Величество может позволить себе выйти в неоне, total look цвета Барби и даже в прозрачном платье. На этот раз монаршая особа появилась в дерзкой сетке на конференции по теме предпринимательства. Спойлер: это было феерично — даже перелом руки и шина не помешали.