Королева Нидерландов Максима выгуляла костюм цвета морковного фреша

Максима выбрала безукоризненный костюм остромодного цвета морковного фреша, который бьет все рекорды популярности в этом сезоне. Насыщенность оттенка компенсируют лаконичные формы — классические прямые брюки и приталенный жакет с текстильным поясом и акцентной брошью в виде мерцающего цветка. Дополнили аутфит лодочки цвета карамели и замшевый клатч.

А 7 октября в Ассене открылась масштабная выставка, посвященная жизни и творчеству Фриды Кало. Для культурной программы Ее Величество подобрала образ, цитирующий стиль знаменитой художницы. Максима надела топ цвета фуксии, к нему — пышную миди-юбку с цветочным принтом, Барби-туфли и шляпку в виде букета гортензий.