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Королева Нидерландов Максима рассекретила самый модный оттенок сезона
Даже в плотном графике королева Максима не забывает о стиле: Ее Величество знает наверняка, как быть в центре внимания всегда и везде. Цветотерапия — рецепт номер один для хорошего настроения, который вам тоже стоит взять на заметку. Цвета в арсенале монаршей особы всегда ультраяркие: от Барби-розового до ультрафиолета. На этот раз Максима рассекретила один из самых модных оттенков весны — запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook
Супруга короля Нидерландов использует свой гардероб по максимуму, не боясь появляться на публике в одном и том же и донашивать вещи годами. На этот раз в ход пошли ее любимые брюки цвета горчицы, которые производят мгновенный вау-эффект — благодаря правильной посадке и длине ноги визуально кажутся бесконечными. По рецепту Виктории Бэкхем низы брюк полностью закрывают обувь.
В тон подобрана лаконичная блузка, пара классических лодочек и акцентная сумка на брутальных ремешках-цепях.
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали новый образ Кейт Миддлтон: герцогиня появилась в total-образе цвета электрик, взяв за референс стиль своей знаменитой свекрови, принцессы Дианы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook