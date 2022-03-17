Королева Нидерландов Максима рассекретила самый модный оттенок сезона

Супруга короля Нидерландов использует свой гардероб по максимуму, не боясь появляться на публике в одном и том же и донашивать вещи годами. На этот раз в ход пошли ее любимые брюки цвета горчицы, которые производят мгновенный вау-эффект — благодаря правильной посадке и длине ноги визуально кажутся бесконечными. По рецепту Виктории Бэкхем низы брюк полностью закрывают обувь.

В тон подобрана лаконичная блузка, пара классических лодочек и акцентная сумка на брутальных ремешках-цепях.