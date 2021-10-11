Королева Матильда скопировала образ королевы Максимы: голосуем, кто круче

Ранее мы рассказывали о модных провалах первых леди, монарших особ и политиков, которые чуть ли не стоили им репутации. Так, Владимир Жириновский оказался без брюк во время дебатов, а Меган Маркл выступила с пламенной речью на тему неравенства в образе почти за два миллиона рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.