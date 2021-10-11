Королева Матильда скопировала образ королевы Максимы: голосуем, кто круче
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
48-летняя королева выстроила образ вокруг оттенков бордо. Матильда выбрала лаконичную блузку с объемными рукавами, а к ней — облегающую юбку-карандаш из кожи цвета марсала, которая выгодно подчеркнула фигуру с самых выгодных сторон. Дополнили аутфит лодочки с тиснением под кожу рептилии, элегантный клатч и акцентные серьги.
Матильда поймана с поличным: задолго до нее в подобном образе появлялась королева Максима (кстати, далеко не один раз). Принцип тот же: брутальная кожа плюс элегантная блузка без лишних деталей. Первая леди Нидерландов завершила образ туфлями в тон и клатчем-конвертом, а защищаться от непогоды решила с помощью легкого шерстяного пальто.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о модных провалах первых леди, монарших особ и политиков, которые чуть ли не стоили им репутации. Так, Владимир Жириновский оказался без брюк во время дебатов, а Меган Маркл выступила с пламенной речью на тему неравенства в образе почти за два миллиона рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.