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Королева Максима вышла в прозрачном телесном платье и с «клумбой» на голове

Королева Максима и ее супруг король Виллем-Александр отправились в тур по Германии. Для поездки Ее Величество выбрала самые яркие наряды и, видимо, с трудом упаковала их в багаж. Здесь и многочисленные платья, и туфли на самых высоких шпильках, и головные уборы затейливых форм. Но самым необычным оказался тот, что монаршая особа выбрала для встречи с президентом германского Бундестага.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Максима и король Виллем-Александр

Фото: Globallook

Максима уже не раз экспериментирует с платьями с прозрачными вставками. Некогда для семейного вечера в честь своего дня рождения монаршая особа надевала легкий наряд от Iris van Herpen, а сегодня решила продефилировать в невесомом шифоне с эффектом «показалось». Цвет продемонстрировал стопроцентное попадание в тон кожи и даже слегка заинтриговал. Вторит наряду королевы не только миниатюрный клатч и замшевые лодочки цвета карамели, но и галстук супруга. А венчает аутфит шляпа-«клумба», которая будто ждала своего звездного часа на скачках в Аскоте.

Королева Максима

Королева Максима

Фото: Globallook

О самых модных головных уборах на лето мы рассказывали ранее. Где купить удачную плетеную шляпу на все случаи жизни — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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