Королева Максима вышла в прозрачном телесном платье и с «клумбой» на голове
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Максима уже не раз экспериментирует с платьями с прозрачными вставками. Некогда для семейного вечера в честь своего дня рождения монаршая особа надевала легкий наряд от Iris van Herpen, а сегодня решила продефилировать в невесомом шифоне с эффектом «показалось». Цвет продемонстрировал стопроцентное попадание в тон кожи и даже слегка заинтриговал. Вторит наряду королевы не только миниатюрный клатч и замшевые лодочки цвета карамели, но и галстук супруга. А венчает аутфит шляпа-«клумба», которая будто ждала своего звездного часа на скачках в Аскоте.
Фото: Globallook
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Фото: Globallook
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