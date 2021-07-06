Королева Максима вышла в прозрачном телесном платье и с «клумбой» на голове

Максима уже не раз экспериментирует с платьями с прозрачными вставками. Некогда для семейного вечера в честь своего дня рождения монаршая особа надевала легкий наряд от Iris van Herpen, а сегодня решила продефилировать в невесомом шифоне с эффектом «показалось». Цвет продемонстрировал стопроцентное попадание в тон кожи и даже слегка заинтриговал. Вторит наряду королевы не только миниатюрный клатч и замшевые лодочки цвета карамели, но и галстук супруга. А венчает аутфит шляпа-«клумба», которая будто ждала своего звездного часа на скачках в Аскоте.