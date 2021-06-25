Королева Максима вышла в платье за 98 000 рублей и гигантской шляпе

Навстречу солнцу Максима отправилась в золотистом миди-платье с флористическим принтом, ажурными вставками в рукавами-фонариками. В наряде узнается стиль австралийского бренда Zimmermann — в бутике стоимость платья составляет 976 фунтов (около 98 000 рублей по нынешнему курсу). В тон образу — пара классических лодочек цвета карамели (кстати, горячо любимых королевой), кожаные перчатки и шляпа с широкими полями. Финальные акценты — лавандовый клатч, которому вторят камни в стейтмент-серьгах.

Не так давно королева Нидерландов хвасталась точеными ногами в юбке-карандаше. Монаршая особа настолько гордится стройной фигурой, что даже забыла о том, как должна сидеть истинная леди. Подробности с фото — на Passion.ru.