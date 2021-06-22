50-летняя королева Нидерландов похвасталась фигурой в юбке-карандаше

Новый образ Максимы — элегантность в каждой детали. Лаконичная блуза с объемными рукавами и плавными драпировками дополнена фактурной юбкой-карандашом цвета капучино. К комплекту — пара замшевых лодочек, клатч с акцентным принтом и винтажные серьги гипертрофированных размеров.

На встрече с медперсоналом Ее Величество вальяжно раскинулась на стуле, закинув ногу на ногу. Королева не особо интересуется языком тела, который для привилегированных дам имеет большое значение. Так, например, Кейт Миддлтон и сегодня использует знаменитую позу Duchess Slant, которую позаимствовала у принцессы Дианы. Подразумевает, что колени и стопы сведены вместе, а щиколотки слегка смещены вбок.

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