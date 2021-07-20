Сегодня в 12:00

Королева Максима vs Иванка Трамп: чей образ с цветочным платьем ярче

Не так давно монаршая чета Нидерландов приняла участие в новой летней фотосессии, для которой королева Максима выбрала ультраяркий наряд одного из любимых брендов. Главный игрок сезона — цветочный принт, который Ее Величество облюбовала давно. И не одна она — ранее в подобном появлялась дочь экс-президента Соединенных Штатов Иванка Трамп.