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Королева Максима vs Иванка Трамп: чей образ с цветочным платьем ярче

Не так давно монаршая чета Нидерландов приняла участие в новой летней фотосессии, для которой королева Максима выбрала ультраяркий наряд одного из любимых брендов. Главный игрок сезона — цветочный принт, который Ее Величество облюбовала давно. И не одна она — ранее в подобном появлялась дочь экс-президента Соединенных Штатов Иванка Трамп.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Максима и король Виллем-Александр

Фото: Globallook

Королева Максима выбрала эффектное платье длины мидакси от Zimmermann, стоимость которого — 630 фунтов (около 64 000 рублей). Монаршая особа не изменяет своей любви к воланам, оборкам, акцентным принтам и броским аксессуарам (широких поясов с гипертрофированными пряжками в ее арсенале не счесть). Наряд цвета охры дополнили босоножки на плетеной танкетке — фавориты многих привилегированных дам.

Иванка Трамп выходит на прогулку с сыном, забыв о «тесных» юбках-карандашах и платьях-футлярах, которые носила в период президентства отца. На смену им — легкий сарафан расслабленного силуэта с остромодным вырезом. Место мирового прет-а-порте занял молодой и вполне бюджетный бренд Reformation.

Иванка Трамп с сыном

Иванка Трамп с сыном

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали об идеальном платье для путешествий и прогулок — Мария Шарапова нашла его первой. Явки и пароли — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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