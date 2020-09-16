Кейт Миддлтон блеснула в пасторальном платье и серьгах любимого бренда Меган Маркл

Миддлтон блеснула в пасторальном платье ультраяркого красного цвета с контрастным растительным принтом. Детали подобраны с королевской сдержанностью: слегка объемные рукава с вышивкой на манжетах, пояс-завязка на талии, длина мидакси. Наряд от британского бренда Beulah обошелся герцогине в £550 (около 53250 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), как сообщает Daily Mail. Дополнили его эффектные лодочки в нейтральном кофейном оттенке и защитная маска с мелким цветочным паттерном.