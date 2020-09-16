Кейт Миддлтон блеснула в пасторальном платье и серьгах любимого бренда Меган Маркл
Фото: Globallook
Миддлтон блеснула в пасторальном платье ультраяркого красного цвета с контрастным растительным принтом. Детали подобраны с королевской сдержанностью: слегка объемные рукава с вышивкой на манжетах, пояс-завязка на талии, длина мидакси. Наряд от британского бренда Beulah обошелся герцогине в £550 (около 53250 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), как сообщает Daily Mail. Дополнили его эффектные лодочки в нейтральном кофейном оттенке и защитная маска с мелким цветочным паттерном.
Фото: Globallook
К аутфиту монаршая особа добавила лаконичные серьги от Missoma — любимого ювелирного бренда Меган Маркл. Украшение выполнено в позолоченном серебре, именуемом «вермей», с минералом родохрозитом нежного персикового цвета. Представители бренда утверждают, что кристалл излучает любовь и положительные вибрации. Стоимость серег вполне доступная и составляет £85 (около 8250 рублей — прим. ред.).
Фото: Instagram
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