Королева Летиция вышла в свет в брюках из масс-маркета и забыла о седине

Ее Величество своему стилю не изменяет и на этот раз вышла в свет в том, что уже было в гардеробе. Монаршая особа славится талантом совмещать дизайнерскую одежду и трофеи с распродаж в масс-маркете. На этот раз в главных ролях оказались безупречно скроенные брюки-клеш от Massimo Dutti, замиксованные с нежной кремовой блузой Boss. Поверх супруга короля Испании накинула классическое прямое пальто цвета графита, а завершила ансамбль кожаными лодочками на шпильках.