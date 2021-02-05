Королева Летиция вышла в свет в брюках из масс-маркета и забыла о седине
Фото: Globallook
Ее Величество своему стилю не изменяет и на этот раз вышла в свет в том, что уже было в гардеробе. Монаршая особа славится талантом совмещать дизайнерскую одежду и трофеи с распродаж в масс-маркете. На этот раз в главных ролях оказались безупречно скроенные брюки-клеш от Massimo Dutti, замиксованные с нежной кремовой блузой Boss. Поверх супруга короля Испании накинула классическое прямое пальто цвета графита, а завершила ансамбль кожаными лодочками на шпильках.
Фото: Globallook
Ни одна деталь не осталась незамеченной, даже прядь седых волос, о которой Ее Величество, вероятно, забыла. Одно можно сказать наверняка: красоте Летиции это точно не помеха. Многие знаменитости признаются, что закрашивают седину. В их числе Дженнифер Лопес, Ева Лонгория, Анджелина Джоли и многие другие. Подробнее — в материале Passion.ru.
Фото: Globallook
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