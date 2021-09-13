Королева Летиция выгуляла платье из закромов с туфлями за 23 600 рублей

Под прицелом — платье рубашка длины миди из невесомой струящейся ткани небесно-голубого цвета. Ее Величество решила затянуть пояса и не прятать точеную талию под расслабленным силуэтом. Поэтому акцент снова на фигуре, а повышенное внимание — к тому, что уже есть в закромах королевской гардеробной. Платью Летиции от испанского дизайнера Pedro del Hierro уже больше двух лет, и она его неоднократно выгуливала, обыгрывая разными аксессуарами. На этот раз — ничего лишнего, только пара телесных туфель-слингбэков Carolina Herrera за 275 евро (около 23 600 рублей).

Не так давно королева Летиция и ее супруг король Филипп VI встречали президента Чили во дворце Сарсуэла. Поприветствовать важного гостя Ее Величество вышла в платье 40-летней давности, которое носила еще ее свекровь. Спойлер: выглядит так, будто куплено недавно. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.