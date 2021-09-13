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Королева Летиция выгуляла платье из закромов с туфлями за 23 600 рублей

В плотном графике испанской королевы Летиции — культурная программа. Ее Величество отправилась на открытие выставки в музей Прадо, а по дороге снова преподала отличный урок на тему осознанного потребления и выбора безупречно скроенной базы. Разбираем образ монаршей особы в деталях — в нем есть что взять на карандаш!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Под прицелом — платье рубашка длины миди из невесомой струящейся ткани небесно-голубого цвета. Ее Величество решила затянуть пояса и не прятать точеную талию под расслабленным силуэтом. Поэтому акцент снова на фигуре, а повышенное внимание — к тому, что уже есть в закромах королевской гардеробной. Платью Летиции от испанского дизайнера Pedro del Hierro уже больше двух лет, и она его неоднократно выгуливала, обыгрывая разными аксессуарами. На этот раз — ничего лишнего, только пара телесных туфель-слингбэков Carolina Herrera за 275 евро (около 23 600 рублей).

Не так давно королева Летиция и ее супруг король Филипп VI встречали президента Чили во дворце Сарсуэла. Поприветствовать важного гостя Ее Величество вышла в платье 40-летней давности, которое носила еще ее свекровь. Спойлер: выглядит так, будто куплено недавно. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook