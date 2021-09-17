Королева Летиция встретила президента Колумбии в дерзком алом платье

На совместных фото — будто выход Красной и Белой Королев из «Алисы в Стране чудес». Первая леди Колумбии Мария Хулиана Руис сыграла на контрасте, надев белоснежное платье длиной выше колен и подчеркнув талию черным поясом.

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