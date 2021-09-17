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Королева Летиция встретила президента Колумбии в дерзком алом платье

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес и его супруга Мария Хулиана Руис приехали в Мадрид, где чета испанских монархов уже готовила им радушный прием. Королева Летиция накалила атмосферу во дворце Сарсуэла до предела, нарядившись в цвет плаща тореадора. Разбираем образ Ее Величества в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Летиция буквально мимикрировала под дворцовый интерьер. Монаршая особа выбрала эффектное приталенное платье длины мидакси — простое, лаконичное, но при этом элегантное и даже дерзкое. Наряд от испанского масс-маркет бренда Massimo Dutti томился в королевской гардеробной несколько лет. Это шелковое платье из коллекции весна-лето 2018 Ее Величество уже выгуливала в июне 2020 года. Дополнили образ неизменные (и горячо любимые) алые слингбэки Carolina Herrera и акцентные серьги.

Королева Летиция, Мария Хулиана Руис, Иван Дуке Маркес

Королева Летиция, Мария Хулиана Руис, Иван Дуке Маркес

Фото: Globallook

На совместных фото — будто выход Красной и Белой Королев из «Алисы в Стране чудес». Первая леди Колумбии Мария Хулиана Руис сыграла на контрасте, надев белоснежное платье длиной выше колен и подчеркнув талию черным поясом.

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Фото: Globallook