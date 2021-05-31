passion.ru

Королева Летиция vs Кейт Миддлтон: выбираем самый стильный Барби-наряд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Королева Летиция

Фото: Globa Look Press

Смотреть на мир сквозь розовые очки в этом сезоне уж точно не возбраняется. Совсем наоборот: конфетные оттенки в неограниченных концентрациях претендуют на главные роли в ваших образах. А если вы все еще думаете, что цвет Барби не соответствует имиджу серьезной леди, — ловите сразу два стильных королевских примера.

На недавнем параде Вооруженных сил Испании в Мадриде королева Летиция выделилась среди окружающих ее синих мундиров. Ее Величество вышла в эффектном платье-пальто цвета клубничного пломбира, а в качестве дополнения вооружилась конфетно-розовым комплектом из замшевых лодочек и клатча от испанского бренда Magrit.

Чей образ с розовым в главной роли ярче? Голосуйте за фаворитку!

Кейт Миддлтон

Фото: Globa Look Press

За несколько дней до мадридского парада Кейт Миддлтон и принц Уильям завершили королевский тур по Шотландии. В финале герцогиня Кембриджская вышла на встречу с 4-летней Милой, борющейся с лейкемией, в платье ME+EM цвета малинового сорбета. Год назад в телефонном разговоре с малышкой Кэтрин узнала, что ее любимый цвет — розовый, и пообещала, что придет на встречу с ней именно в нем.

Герцогиня показала еще один модный и очень соблазнительный прием, который стоит взять на заметку. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globa Look Press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!