Королева Летиция vs Кейт Миддлтон: выбираем самый стильный Барби-наряд
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Фото: Globa Look Press
На недавнем параде Вооруженных сил Испании в Мадриде королева Летиция выделилась среди окружающих ее синих мундиров. Ее Величество вышла в эффектном платье-пальто цвета клубничного пломбира, а в качестве дополнения вооружилась конфетно-розовым комплектом из замшевых лодочек и клатча от испанского бренда Magrit.
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Фото: Globa Look Press
За несколько дней до мадридского парада Кейт Миддлтон и принц Уильям завершили королевский тур по Шотландии. В финале герцогиня Кембриджская вышла на встречу с 4-летней Милой, борющейся с лейкемией, в платье ME+EM цвета малинового сорбета. Год назад в телефонном разговоре с малышкой Кэтрин узнала, что ее любимый цвет — розовый, и пообещала, что придет на встречу с ней именно в нем.
Герцогиня показала еще один модный и очень соблазнительный прием, который стоит взять на заметку. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globa Look Press
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