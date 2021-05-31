Королева Летиция vs Кейт Миддлтон: выбираем самый стильный Барби-наряд

За несколько дней до мадридского парада Кейт Миддлтон и принц Уильям завершили королевский тур по Шотландии. В финале герцогиня Кембриджская вышла на встречу с 4-летней Милой, борющейся с лейкемией, в платье ME+EM цвета малинового сорбета. Год назад в телефонном разговоре с малышкой Кэтрин узнала, что ее любимый цвет — розовый, и пообещала, что придет на встречу с ней именно в нем.

Герцогиня показала еще один модный и очень соблазнительный прием, который стоит взять на заметку. Подробности с фото — на Passion.ru.