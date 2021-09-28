Кейт Миддлтон в золотом «зеркальном» платье появилась на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
В Лондоне прошел долгожданный премьерный показ фильма «Не время умирать» про новые приключения агента 007. Релиз фильма переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса. И теперь фанаты бондианы наконец-то вновь увидят в строю любимого героя, который, к слову, ушел на пенсию.
В Альберт-Холле прибыли герцог и герцогиня Кембриджские и принц Уэльсский с женой. Кейт Миддлтон для выхода в свет выбрала золотое «зеркальное» платье невероятной красоты.
Перед показом фильма члены королевской семьи в неформальной обстановке побеседовали со съемочной группой и исполнителями главных ролей. Настроения не испортил даже временами срывающийся дождь, от которого гости премьеры периодически прятались под зонтами.
Леа Сейду, уже игравшая девушку Бонда, вновь вернулась в проект. Сценаристы воскресили ее героиню Мадэлин Суонн и бросили в объятия агента 007. На премьере французская актриса блистала в сверкающем белом платье максимальной длины и с дерзким декольте. Кстати, в Альберт-Холле звезда появилась с новой короткой стрижкой.
Фото: Getty Images
Еще одна девушка Бонда Ана де Армас (Палома) появилась на красной дорожке в шелковом платье с максимальным декольте и разрезом до бедра. Из обуви актриса выбрала босоножки на высоком каблуке и тонкими перемычками. Стилисты нанесли знаменитости естественный макияж, подчеркнувший ее природную красоту.
Фото: Getty Images
Известная британская актриса Лашана Линч первой сыграла агента с темным цветом кожи. Герой Дэниэла Крэйга пытается соблазнить и Номи, героиню Линч, и впадает в растерянность, когда его приемы не срабатывают с ней.
На красной дорожке Лашана Линч позировала в пышном ярком платье, выделяющем ее на фоне других членов съемочной группы.
Фото: Getty Images
Главную песню к фильму «Не время умирать» написала Билли Айлиш в соавторстве с братом. Юная исполнительница прибыла в Альберт-Холл в привычном для себя образе. Если еще недавно она позировала для глянца в дерзком образе — в корсете и белье, а позже блистала на Met Gala а балльном платье, то теперь она появилась на публике в черной мешковатой одежде over size.
Фото: Getty Images
«Не время умирать» стал последним фильмом, где Крэйг снялся в роли Джеймса Бонда. По крайней мере, в многочисленных интервью актер уверяет, что не хотел бы больше возвращаться к образу агента 007. По сюжету Джеймс Бонд, ушедший на покой, наслаждается пенсией на берегу океана. Но как он может спокойно отдыхать, если мир вновь в опасности? И по просьбе старого друга и коллеги Бонд вновь ввязывается в опасную миссию.
Фото: Getty Images