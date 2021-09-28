Кейт Миддлтон в золотом «зеркальном» платье появилась на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде

В Лондоне прошел долгожданный премьерный показ фильма «Не время умирать» про новые приключения агента 007. Релиз фильма переносили несколько раз из-за пандемии коронавируса. И теперь фанаты бондианы наконец-то вновь увидят в строю любимого героя, который, к слову, ушел на пенсию.

В Альберт-Холле прибыли герцог и герцогиня Кембриджские и принц Уэльсский с женой. Кейт Миддлтон для выхода в свет выбрала золотое «зеркальное» платье невероятной красоты.

Перед показом фильма члены королевской семьи в неформальной обстановке побеседовали со съемочной группой и исполнителями главных ролей. Настроения не испортил даже временами срывающийся дождь, от которого гости премьеры периодически прятались под зонтами.