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Королева Летиция в клетчатых брюках и ботинках «чародейки» прогулялась по Мадриду

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Королева Летиция показала стильный образ для дождливой погоды

Фото: Globallook

Испанская королева Летиция все чаще появляется на публике в расслабленных образах, предпочитая удобную обувь любимым ботфортам и лодочкам на шпильках. На этот раз для официальной встречи в Мадриде 48-летняя монаршая особа сделала ставку на вневременной принт и классику.

Летиция прогулялась по пасмурным улицам города в базовом черном джемпере, который зарифмовала с прямыми брюками с клетчатым принтом «принц Уэльский». Микс черного цвета и серой клетки — формула, которая никогда не проигрывает. Противостоять капризам ноябрьской погоды Ее Величество взялась с помощью эффектного черного пальто длины миди с акцентной металлической фурнитурой и крупными карманами с клапанами. Вместо головокружительных каблуков — кожаные ботинки с острыми мысами, напоминающие обувь чародейки из фэнтези. Финальный штрих — лаконичный клатч-конверт. Защищаться от дождя королева Испании взялась с помощью черного зонта, а от вируса — неотъемлемым в 2020 году аксессуаром.

Ранее мы рассказывали о модных приемах королевы Летиции, которые стоит взять на заметку и вам. Как повторить сразу три стильных образа яркой представительницы испанской короны — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa

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