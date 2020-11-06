Королева Летиция в клетчатых брюках и ботинках «чародейки» прогулялась по Мадриду

Ранее мы рассказывали о модных приемах королевы Летиции, которые стоит взять на заметку и вам. Как повторить сразу три стильных образа яркой представительницы испанской короны — читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa

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