Королева Летиция в белоснежной юбке-«лилии» стала звездой Недели моды в Мадриде

Летиция дефилирует от бедра не хуже профессиональной модели. Познакомиться с дизайнерами и новыми коллекциями Ее Величество пришла в монохромном кипенно-белом аутфите. В главной роли — лаконичная блуза с «драматичными» рукавами и без единого намека на декольте и миди-юбка с подчеркнутой линией бедер и дерзкими разрезами, за счет которых она напоминает цветок лилии. Акцентируют образ классические лодочки винного цвета на головокружительно высоких шпильках.

Не так давно мир обсуждал новый образ Кейт Миддлтон, которая все чаще стала выходить в свет в брюках (вопреки королевскому протоколу). Герцогиня показала беспроигрышную модель, с которой ноги кажутся бесконечными. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.