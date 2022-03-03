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Королева Летиция повторила образ Риз Уизерспун из «Блондинки в законе»

Королева Летиция и король Филипп VI вручили золотые медали за заслуги в области изящных искусств. Для мероприятия ее величество нарядилась как настоящий арт-объект и чем-то даже напомнила Риз Уизерспун в культовом фильме «Блондинка в законе». Модный секрет весеннего гардероба монаршей особы — всегда лаконичный крой, активные цвета и принты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Летиция выбрала силуэтное миди-платье Moises Nieto в остромодном конфетно-розовом оттенке. Рукав 3/4, акцент на талии и ни единого намека на декольте — рецепт элегантного образа на все случаи жизни. Стоимость наряда — 390 евро, что по нынешнему курсу валют выливается в весьма нескромную сумму в 51 000 рублей. Дополнили аутфит любимые лодочки Magrit, которые визуально удлиняют ноги, сливаясь с тоном кожи. В завершение — вместительный клатч и эффектные серьги-пусеты от испанского бренда Tous.

Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

Риз Уизерспун в фильме «Блондинка в законе»

Фото: Globallook

Не так давно из Дании вернулась Кейт Миддлтон, которая встречалась там с монаршей четой. А с корабля — сразу на бал: герцогиня Кембриджская показала два стильных образа, составленных из того, что годами пылилось в гардеробной. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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