Королева Летиция повторила образ Риз Уизерспун из «Блондинки в законе»

Не так давно из Дании вернулась Кейт Миддлтон, которая встречалась там с монаршей четой. А с корабля — сразу на бал: герцогиня Кембриджская показала два стильных образа, составленных из того, что годами пылилось в гардеробной. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.