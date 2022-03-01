Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 137 000 рублей и ботинках 10-летней давности

Кейт Миддлтон умеет выбирать элегантные наряды. Герцогиня Кембриджская вместе с супругом принцем Уильямом посетили рынок в Абергавенни. Монаршая особа сделала выбор в пользу сдержанного, но не менее изящного образа.

В этот раз Кейт немного отошла от дресс-кода, надев джемпер оливкового цвета с горлом и темные облегающие джинсы. Образ дополнило пальто Sportmax стоимостью около 137 000 рублей темно-зеленого цвета. Завершающей частью наряда стали отлично сохранившиеся сапоги на каблуке, которые герцогиня носит уже более 10 лет.