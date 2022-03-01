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Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 137 000 рублей и ботинках 10-летней давности

Кейт Миддлтон прилетела из Дании и сразу же присоединилась к принцу Уильяму в решении королевских вопросов. Супружеская пара посетила Уэльс, где герцогиня Кембриджская показала сразу два эффектных образа. Разбираемся, как выглядеть стильно, когда за окном тает снег!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: GettyImages

Кейт Миддлтон умеет выбирать элегантные наряды. Герцогиня Кембриджская вместе с супругом принцем Уильямом посетили рынок в Абергавенни. Монаршая особа сделала выбор в пользу сдержанного, но не менее изящного образа.

В этот раз Кейт немного отошла от дресс-кода, надев джемпер оливкового цвета с горлом и темные облегающие джинсы. Образ дополнило пальто Sportmax стоимостью около 137 000 рублей темно-зеленого цвета. Завершающей частью наряда стали отлично сохранившиеся сапоги на каблуке, которые герцогиня носит уже более 10 лет.

Кейт Миддлтон вышла в свет в пальто за 137 000 рублей и ботинках 10-летней давности

Фото: GettyImages

Немного раньше в этот же день Кейт и принц Уильям побывали в Пант Фарм. Для своего визита герцогиня Кембриджская выбрала скромную куртку цвета хаки и облегающие черные брюки. Образ дополнили ботинки-челси коричневого оттенка. Самая яркая деталь образа — алый шарф из кашемира.

Кейт Миддлтон знает, как выглядеть роскошно в любой ситуации. Ранее мы рассказывали, что герцогиня Кембриджская встретила королеву Дании в одним из своих самых утонченных образов. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Globallook

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