Королева Летиция потратила 8 600 рублей на платье для важной встречи

В летящем платье с флористическим принтом королева Летиция была замечена летом 2020 года. И на этот раз наряд от испанского масс-маркет бренда Massimo Dutti пришелся кстати. А потратила монархиня на него не так уж и много — 85 фунтов (около 8 600 рублей по нынешнему курсу). В пару к нему — элегантный клатч и любимые слингбэки от Carolina Herrera, которых у жены короля целая коллекция в разных оттенках.

Изучать азы ботаники в этом сезоне принялись и монаршие особы, и селебрити. «Цветочные» платья уже выгуляли Иванка Трамп, Ники Хилтон, Светлана Ходченкова, Виктория Лопырева и многие другие. Образы для вдохновения и подборка платьев в материале Passion.ru.