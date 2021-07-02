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Королева Летиция похвасталась точеной талией в небесном платье со звездами

Королева Летиция знает наверняка, как подчеркнуть фигуру с самых выгодных ракурсов. К тому же, Ее Величеству действительно есть чем похвастаться. Монаршая особа посетила церемонию вручения наград Фонда принцессы Жироны в сопровождении супруга Филиппа VI и дочерей — принцессы Леонор и принцессы Софии. И снова он — восхитительный наряд!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

Небесный голубой стоит в авангарде оттенков-фаворитов лета, и вам определенно стоит к нему присмотреться. Обратите внимание, как им воспользовалась королева Летиция. Силуэтное платье миди от Nina Ricci с акцентом на точеной талии стало выигрышным ходом. Лаконичность кроя компенсирует декор — мерцающие «звезды», которыми щедро усыпан мягкий трикотаж. Дополнили образ босоножки цвета металлик от испанского бренда Magrit, который супруга короля часто поддерживает своими выходами.

Если королева Летиция на публике предпочитает держать дистанцию даже с супругом, то королева Нидерландов Максима не упускает возможности обнять и одарить поцелуем Виллема-Александра. Не так давно Ее Величество вышла на свидание с мужем-королем — в элегантном образе и без укладки. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook

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