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Королева Максима вышла на свидание с мужем без укладки и в «зефирных» палаццо

Королева Максима и король Виллем-Александр посетили церемонию The Orange Fund Growth Programme. Пара на публике своих чувств не скрывала — обнимались, целовались и одаривали друг друга улыбками. Мы же обратили внимание, какой образ выбрала Ее Величество для свидания с супругом — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Максима и король Виллем-Александр

Фото: Globallook

У каждой первой леди есть бренды-фавориты. Кейт Миддлтон обожает цветочные платья Emilia Wickstead и силуэтные пальто Alexander McQueen, Королева Летиция обзавелась целой коллекцией слингбэков Carolina Herrera. Королева Максима часто выходит в свет в нарядах от бельгийского бренда Natan Couture.

Так и в этот раз все новинки из актуальной летней коллекции оказались на монаршей особе. В главной роли — легкие брюки-палаццо цвета клубничного зефира, а к ним — объемный топ цвета горчицы с пышными рукавами. Венчает ансамбль широкий пояс с брутальной пряжкой, замшевые лодочки и элегантный клатч в тон им. И, конечно же, вечные спутники Ее Величества — винтажные часы Cartier.

О других стильных образах королевы Нидерландов Максимы читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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