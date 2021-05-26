Королева Летиция похвасталась талией в силуэтном платье 3-летней давности
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Для официальной встречи Летиция выбрала силуэтное платье в клетку от Hugo Boss, в котором уже появлялась ранее, на медицинском форуме в 2019 году. Внимание на точеной талии акцентирует контрастный пояс, а дополняют образ первой леди эффектные биколорные лодочки на шпильках экстремальной высоты. Последний штрих сделан одним из любимых аксессуаров королевы — минималистичной сумкой кросс-боди Metropolis из архивных коллекций итальянского бренда Furla.
Фото: Globallook
В последнее время Летиция все чаще выбирает облегающие силуэты, хвастаясь стройной фигурой. Да и другие первые леди не упускают возможности отойти от правил дресс-кода и вильнуть бедрами в любимых скинни-джинсах. Как их носят жены президентов и монархов — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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