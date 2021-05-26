Королева Летиция похвасталась талией в силуэтном платье 3-летней давности

В последнее время Летиция все чаще выбирает облегающие силуэты, хвастаясь стройной фигурой. Да и другие первые леди не упускают возможности отойти от правил дресс-кода и вильнуть бедрами в любимых скинни-джинсах. Как их носят жены президентов и монархов — читайте на Passion.ru.