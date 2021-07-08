Королева Летиция показала необычный летний топ за 13 700 рублей

Королева Летиция поддержала молодой европейский бренд On Atlas, надев белоснежную двойку из классических брюк с фигурными низами и атласный топ-кейп свободного силуэта. Ценник на последний не отличается королевским размахом — всего 155 евро (около 13 700 рублей по нынешнему курсу). Дополнили образ лаконичные лодочки цвета капучино, элегантная сумка Metropolis из архивных коллекций итальянского бренда Furla и забавные серьги-цветы.

А не так давно Ее Величество продемонстрировала одно из самых дорогих платьев из своей коллекции. Наряд эффектной «хищницы» обошелся первой леди Испании около 170 000 рублей. Подробности яркого выхода супруги короля ищите в материале Passion.ru.