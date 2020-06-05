Королева Летиция показала, как визуально удлинить ноги с помощью безупречных брюк
Фото: Globallook
Королева Летиция вместе с супругом Филиппом VI посетили Национальную библиотеку Испании. Для официального визита монаршая особа выбрала лаконичный образ на основе глубокого черного цвета и на собственном примере показала, как подчеркнуть фигуру. На ней — базовая синяя футболка свободного силуэта, зарифмованная с безупречно скроенными классическими брюками-клеш. Высокая линия талии, длина, практически полностью закрывающая обувь, и вертикальные стрелки визуально «вытянули» силуэт и сделали ноги бесконечно длинными. Монохромный тандем соединил кожаный пояс с металлической пряжкой и излюбленная королевой деталь — замшевые черные лодочки на шпильках.
В арсенале монаршей особы всегда найдется эффектное платье-миди с акцентом на талии, свободный блейзер и обувь на головокружительных каблуках. Какие детали взять на заметку из гардеробов первых леди — разбираем на примере королевы Летиции, Мелании Трамп, Кейт Миддлтон и не только. Подробнее на Passion.ru.
Фото: Globallook
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