Королева Летиция показала, как визуально удлинить ноги с помощью безупречных брюк

В арсенале монаршей особы всегда найдется эффектное платье-миди с акцентом на талии, свободный блейзер и обувь на головокружительных каблуках. Какие детали взять на заметку из гардеробов первых леди — разбираем на примере королевы Летиции, Мелании Трамп, Кейт Миддлтон и не только. Подробнее на Passion.ru.

Фото: Globallook

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