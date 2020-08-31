Кейт Миддлтон похвасталась платьем, купленным на распродаже за 980 рублей
Фото: Globallook
Монаршая особа вышла в эфир в легком платье длины мидакси, купленном на распродаже в масс-маркете. Нескромный V-образный вырез декорирован ажурной тесьмой, а насыщенный оливковый цвет дополнен контрастным флористическим паттерном. Стоимость модной детали — £49, 99 (около 4 900 рублей — прим. ред.), сообщает Daily Mail. После появления в нем герцогини модель разлетелась из онлайн-магазина бренда в считанные минуты по цене всего £10 (около 980 рублей). Завершением образа стали лаконичные серьги-кольца из золота.
Фото: Globallook
На конференции в Сети Миддлтон анонсировала общественную фотовыставку, в которой стала одним из пяти членов жюри и помогла отобрать 100 лучших снимков. Эксперты предполагают, что в цветовой палитре гардероба герцогини кроется тайный смысл. Так, зеленый, в котором она была в эфире, — символ дружелюбия. Подробнее о значении цветов в гардеробе Кейт читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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