Кейт Миддлтон похвасталась платьем, купленным на распродаже за 980 рублей

На конференции в Сети Миддлтон анонсировала общественную фотовыставку, в которой стала одним из пяти членов жюри и помогла отобрать 100 лучших снимков. Эксперты предполагают, что в цветовой палитре гардероба герцогини кроется тайный смысл. Так, зеленый, в котором она была в эфире, — символ дружелюбия. Подробнее о значении цветов в гардеробе Кейт читайте на Passion.ru.