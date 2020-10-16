Королева Летиция вышла в свет в дерзком топе из кожи и пальто помадного цвета

Для семейного выхода Ее Величество выбрала эффектное пальто-кокон из фактурного материала помадного цвета. Кстати, от местного овьедского дизайнера Маркоса Луэнго. К нему Летиция подобрала безупречно скроенные классические брюки, которые подчеркнули стройность ног. Дерзости аутфиту добавил брутальный топ из кожи от испанского бренда Uterqüe с заклепками вдоль талии и выреза горловины. Финальный штрих — пара удобных кожаных балеток от Hugo Boss, которые супруга испанского короля предпочла традиционно высоким шпилькам.

К мероприятию присоединились дочери монаршей пары, принцесса Леонор и инфанта София. 14-летняя Леонор блеснула в шелковом платье изумрудного цвета и объемной молочно-белой куртке-жакете, а ее 13-летняя сестра София — в свободном пальто А-силуэта. Отец семейства Филипп VI сделал ставку на комфорт и дополнил клетчатый пиджак джинсами из темного денима.