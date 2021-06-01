passion.ru

48-летняя королева Испании примерила образ готической принцессы

Королева Летиция и король Филипп VI почтили память погибших во время урагана «Виктория» в Мадриде. Ее Величество встретила первый день лета в total black и с присущим ей шиком. В комплект к платью в духе готической принцессы — пара аксессуаров, которые мы наблюдаем уже не первый год. Рассмотрим образ поближе!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Королева Летиция

Фото: Globallook

Эффектное платье с акцентным поясом на талии, грубой металлической фурнитурой и шелковыми «кисточками» помогло королеве справиться с задачей — составить сдержанный и элегантный аутфит. Дополнили его замшевые слингбэки Carolina Herrera — любимая модель Летиции, которая в ее личном арсенале представлена в нескольких цветах: от черных до синих и телесных.

Королева Летиция

Фото: Globallook

Финальный штрих — лаконичная кожаная сумка Hugo Boss, которая сопровождает монаршую особу уже более 5 лет. И незаменимая деталь — футуристичное кольцо от Karen Hallam, стоимость которого в магазине бренда варьируется от 10 000 до 72 000 рублей в зависимости от металла.

Фото: Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!