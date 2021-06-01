48-летняя королева Испании примерила образ готической принцессы

Королева Летиция и король Филипп VI почтили память погибших во время урагана «Виктория» в Мадриде. Ее Величество встретила первый день лета в total black и с присущим ей шиком. В комплект к платью в духе готической принцессы — пара аксессуаров, которые мы наблюдаем уже не первый год. Рассмотрим образ поближе!