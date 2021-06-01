48-летняя королева Испании примерила образ готической принцессы
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Эффектное платье с акцентным поясом на талии, грубой металлической фурнитурой и шелковыми «кисточками» помогло королеве справиться с задачей — составить сдержанный и элегантный аутфит. Дополнили его замшевые слингбэки Carolina Herrera — любимая модель Летиции, которая в ее личном арсенале представлена в нескольких цветах: от черных до синих и телесных.
Фото: Globallook
Финальный штрих — лаконичная кожаная сумка Hugo Boss, которая сопровождает монаршую особу уже более 5 лет. И незаменимая деталь — футуристичное кольцо от Karen Hallam, стоимость которого в магазине бренда варьируется от 10 000 до 72 000 рублей в зависимости от металла.
Фото: Globallook
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