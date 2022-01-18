Королева Летиция надела платье свекрови, которому больше 45 лет
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Фото: Globallook
В 1977 году наряд выгуливала свекровь Летиции королева София. Ее Величество брала его с собой в Германию. Речь о роскошном вечернем платье Valentino с прозрачным лифом, украшенным объемной вышивкой, и пышной юбкой насыщенного изумрудного цвета. Почти полстолетия спустя супруга ее сына вновь вывела его в свет на встречу с иностранными представителями в Мадриде.
Если свекровь рифмовала его с целым ювелирным сетом, то невестка ограничилась лишь увесистыми серьгами с изумрудами и любимым минималистичным кольцом Karen Hallam.
Фото: Dpa
Оммаж винтажным трофеям королева Летиция совершает не впервые. Осенью 2021 года, например, монаршая особа встречала президента Чили в платье, которому больше 40 лет. Кстати, оно тоже из гардероба Софии. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa