Королева Летиция надела платье свекрови, которому больше 45 лет

В 1977 году наряд выгуливала свекровь Летиции королева София. Ее Величество брала его с собой в Германию. Речь о роскошном вечернем платье Valentino с прозрачным лифом, украшенным объемной вышивкой, и пышной юбкой насыщенного изумрудного цвета. Почти полстолетия спустя супруга ее сына вновь вывела его в свет на встречу с иностранными представителями в Мадриде.

Если свекровь рифмовала его с целым ювелирным сетом, то невестка ограничилась лишь увесистыми серьгами с изумрудами и любимым минималистичным кольцом Karen Hallam.