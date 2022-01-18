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Королева Летиция надела платье свекрови, которому больше 45 лет

Королева Летиция, как и ее британская коллега Кейт Миддлтон, не спешит демонстрировать размах дворцовой жизни. Совсем наоборот: Ее Величество рационально относится к своему гардеробу и предпочитает пополнять его не новой одеждой из бутиков, а трофеями из сундука. И это не шутка — на недавнем приеме во дворце Сарсуэла монаршая особа появилась в платье, которому больше 45 лет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

В 1977 году наряд выгуливала свекровь Летиции королева София. Ее Величество брала его с собой в Германию. Речь о роскошном вечернем платье Valentino с прозрачным лифом, украшенным объемной вышивкой, и пышной юбкой насыщенного изумрудного цвета. Почти полстолетия спустя супруга ее сына вновь вывела его в свет на встречу с иностранными представителями в Мадриде.

Если свекровь рифмовала его с целым ювелирным сетом, то невестка ограничилась лишь увесистыми серьгами с изумрудами и любимым минималистичным кольцом Karen Hallam.

Королева София

Королева София

Фото: Dpa

Оммаж винтажным трофеям королева Летиция совершает не впервые. Осенью 2021 года, например, монаршая особа встречала президента Чили в платье, которому больше 40 лет. Кстати, оно тоже из гардероба Софии. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa

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