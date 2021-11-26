Королева Летиция и Кейт Миддлтон в образах Барби: голосуйте за самую стильную
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Фото: Globallook
В пальто Max & Co цвета клубничной жвачки Кейт Миддлтон некогда отправилась в одну из школ на востоке Лондона. А к нему подобрала созвучный по тону джемпер от Boden, стоимость которого — 65 фунтов (около 6 555 рублей). Перед учениками герцогиня Кембриджская предстала как настоящая современная принцесса: в безукоризненных брюках-палаццо, на каблуках и с элегантным клатчем Jaeger Olympia в руке.
Испанская королева Летиция проводит время в Стокгольме, куда приехала с супругом по приглашению шведской монаршей четы. На обед с королевой Сильвией Ее Величество нарядилась ярко, составив образ на базе конфетно-розового пальто. Деталь замиксована с кипенно-белым платьем А-силуэта и королевской защитой от лишних рукопожатий — клатчем.
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали самые скандальные образы первых леди и королевских особ. Задала тон принцесса Диана еще в девяностых, а открыла топ современности, конечно же, Мелания Трамп. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook