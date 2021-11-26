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Королева Летиция и Кейт Миддлтон в образах Барби: голосуйте за самую стильную

Страсти по розовому цвету не утихают с лета, и Барби-лихорадка захватила даже монарших особ. В чинные образы с классическими брюками и безупречными лодочками вписываются пальто и джемперы цвета конфет. Вердикт очевиден: зефирная палитра заслуживает вашего внимания. Яркий пример тому — битва образов испанской королевы Летиции и Кейт Миддлтон, победительницу которой мы предлагаем определить вам.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

В пальто Max & Co цвета клубничной жвачки Кейт Миддлтон некогда отправилась в одну из школ на востоке Лондона. А к нему подобрала созвучный по тону джемпер от Boden, стоимость которого — 65 фунтов (около 6 555 рублей). Перед учениками герцогиня Кембриджская предстала как настоящая современная принцесса: в безукоризненных брюках-палаццо, на каблуках и с элегантным клатчем Jaeger Olympia в руке.

Испанская королева Летиция проводит время в Стокгольме, куда приехала с супругом по приглашению шведской монаршей четы. На обед с королевой Сильвией Ее Величество нарядилась ярко, составив образ на базе конфетно-розового пальто. Деталь замиксована с кипенно-белым платьем А-силуэта и королевской защитой от лишних рукопожатий — клатчем.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

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Фото: Globallook

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