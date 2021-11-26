Королева Летиция и Кейт Миддлтон в образах Барби: голосуйте за самую стильную

В пальто Max & Co цвета клубничной жвачки Кейт Миддлтон некогда отправилась в одну из школ на востоке Лондона. А к нему подобрала созвучный по тону джемпер от Boden, стоимость которого — 65 фунтов (около 6 555 рублей). Перед учениками герцогиня Кембриджская предстала как настоящая современная принцесса: в безукоризненных брюках-палаццо, на каблуках и с элегантным клатчем Jaeger Olympia в руке.