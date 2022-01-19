Королева Летиция доказала, что кожаные легинсы — мастхэв для тех, кому за 45

49-летняя королева Испании доказала, что правильные кожаные брюки должны быть в гардеробе у каждой, независимо от возраста. Ее величество выбрала те, что выгодно подчеркнули стройность ног и показали идеальную совместимость с любимыми лодочками на шпильках. В паре с ними выступила простая водолазка молочно-белого оттенка.

Главным акцентом аутфита стало легкое пальто в контрастную черно-белую клетку виши. Модный трофей имеет винтажный силуэт, но задумка принадлежит современному испанскому бренду Mirto. Покупка обошлась королеве в 333 фунта (около 34 630 рублей).