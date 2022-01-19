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Королева Летиция доказала, что кожаные легинсы — мастхэв для тех, кому за 45

Королева Летиция посетила международную туристическую ярмарку в Мадриде. Своим выходом ее величество в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых стильных представительниц современных монархий. При этом в выборе комплектов супруга испанского короля старается не напрягаться — в ее гардеробе все детали уже скомпонованы в стильные аутфиты. На этот раз Летиция показала главный мастхэв в любом базовом наборе — берите на вооружение!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция

Фото: Globallook

49-летняя королева Испании доказала, что правильные кожаные брюки должны быть в гардеробе у каждой, независимо от возраста. Ее величество выбрала те, что выгодно подчеркнули стройность ног и показали идеальную совместимость с любимыми лодочками на шпильках. В паре с ними выступила простая водолазка молочно-белого оттенка.

Главным акцентом аутфита стало легкое пальто в контрастную черно-белую клетку виши. Модный трофей имеет винтажный силуэт, но задумка принадлежит современному испанскому бренду Mirto. Покупка обошлась королеве в 333 фунта (около 34 630 рублей).

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Не так давно сэкономить на своем образе решила бельгийская королева Матильда. Ее величество вышла в свет в туфлях с потрепанными мысами и не заметила. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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