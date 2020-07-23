Королева Летиция блеснула в жакете из масс-маркета за 5000 рублей

Монаршая особа относится к шопингу осознанно, и старается получить максимум сочетаний из тех деталей, что уже есть в ее гардеробе. Так, одно из своих самых дерзких платьев, приобретенное в 2016 году, Летиция выгуливала уже трижды, и каждый раз выглядит потрясающе. Подробнее на Passion.ru.

Фото: Globallook

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