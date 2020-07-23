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Королева Летиция блеснула в жакете из масс-маркета за 5000 рублей

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Королева Летиция вышла в свет в жакете-жилете из масс-маркета за 5000 рублей

Фото: Globallook

Летиция похвасталась очередным уловом из масс-маркета, который забрал главную роль в ее новом аутфите. 47-летняя королева Испании блеснула в элегантном повседневном образе на улицах города Мериды, который посетила вместе с семьей.

Для выхода в свет монаршая особа выбрала монохромный черный образ, выстроенный вокруг базового топа и классических прямых брюк. Последние визуально делают ноги длиннее и стройнее — и это несмотря на то, что в этот раз Летиция обошлась без любимых лодочек на шпильках. Акцентом образа total black стал силуэтный жакет-жилет из твида в оттенках пыльной розы. Любопытно, но он мелькает в хронике уже не первый раз. Как герцогиня Кейт Миддлтон поддерживает британские бренды, так и Летиция отдает предпочтение испанским. Стоимость стильного жакета от Zara не отличилась королевским размахом: модная новинка обошлась в 5000 рублей, как сообщает Daily Mail. Завершили образ лаконичные черные лоферы и с недавних пор неотъемлемый аксессуар — защитная маска.

Монаршая особа относится к шопингу осознанно, и старается получить максимум сочетаний из тех деталей, что уже есть в ее гардеробе. Так, одно из своих самых дерзких платьев, приобретенное в 2016 году, Летиция выгуливала уже трижды, и каждый раз выглядит потрясающе. Подробнее на Passion.ru.

Фото: Globallook

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